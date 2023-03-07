美新一代洲際導彈　首次靜態點火測試

美國全面對三位一體核力量現代化，正在同步更新海基、空基、陸基戰略威懾力量，包括以LGM35A哨兵洲際彈道導彈取代民兵3型洲際彈道導彈；生產商近日首次對哨兵導彈第一級固體燃料火箭引擎，進行全面的靜態點火測試。

美國防務企業諾斯諾普格魯曼周一（6日）表示，美國空軍核武中心上周四在該公司位於猶他州的測試場，安排哨兵導彈進行靜態點火測試；火箭引擎點火持續時間合符預期，也在預計範圍內符合所有性能參數及目標，進一步驗證導彈的設計，並為下階段測試增加信心。諾斯諾普格魯曼形容，今次測試顯示公司在數碼工程取得的進展。

諾斯諾普格魯指在數碼設計、測試、先進生產領域的投資，有助確保研發新一代洲際彈道導彈時更有可負擔性及革新，並向空軍交付一個安全、可靠、靈活的能力。哨兵導彈設有三級推進器，諾斯諾普格魯負責生產第一級及第二級，採用全新的設計，以及使用最新物料及設計技術，最終改進其性能、可靠性、安全性、持續性。

除了陸基洲際彈道導彈外，美國空軍亦研發具備匿蹤性能的B21新一代戰略轟炸機，美國海軍研發哥倫比亞級新一代戰略核潛艇。美國空軍將採購659枚哨兵導彈。