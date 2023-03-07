成功攔截洲際導彈　美神盾艦駐日懾朝

美國印太司令部司令阿奎利諾聲言擊落北韓向太平洋發射的洲際彈道導彈後，北韓領袖金正恩胞妹、勞動黨副部長金與正警告，若試射戰略武器遭攔截將視為宣戰行為，朝方已經制訂相應的軍事行動規範。朝鮮半島局勢緊張之際，美國海軍一艘曾經在測試摧毀洲際彈道導彈的神盾艦，近日抵達日本前沿部署。

美國海軍神盾驅逐艦約翰‧芬恩號上周六（4日）抵達日本神奈川縣橫須賀基地，加入第15驅逐艦中隊，是最新一艘前沿部署當地的美軍艦艇；該艦具備改進的彈道導彈防禦、防空、水面作戰能力，既可以獨立部署，也可以加入航空母艦打擊群、水面行動群、兩棲戰備群。2020年11月16日，它在夏威夷群島附近參與海基反彈道導彈測試，發射一枚標準3型Block IIA導彈成功攔截並摧毀一枚代表洲際彈道導彈威脅的靶彈，是美國神盾艦首次成功攔截洲際彈道導彈。

北韓今年2月8日在閱兵展示16枚洲際彈道導彈，其中11枚屬於此前測試的火星17型洲際彈道導彈。美國導彈防禦局目前在阿拉斯加州及加州部署44枚陸基中段攔截導彈，未來增至64枚。該陸基中段防禦系統主要應對北韓對美國本土的威脅，美國以「四對一」的方式攔截來襲重返載具（即核彈頭），意味北韓擁有足夠數量兼通過測試的洲際彈道導彈，對該反彈道導彈系統實施飽和攻擊。

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