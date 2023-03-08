【東方日報世界視線】政治經濟歷滄桑　美國走向大分裂

美國是一個發展歷史相當短亦非常急促的國家，因此在文化及族裔方面，就非常複雜。

1607年，有104個英國人登陸北美洲東岸今日維珍尼亞州的地方，建立占姆士鎮，這群人開墾大農莊廣泛種植，忠於英國國教。1620年，「五月花號」帶來102名反英國國教的清教徒移民，建立了普利茅斯殖民區，以捕魚、伐木及貿易維生。隨後英國殖民陸續到來開發北美大陸，到1776年建國人口達250萬。在推翻英國殖民戰爭時，已經出現獨立人士及保皇黨的鬥爭，到建立美國，爭論轉到支持中央集權或支持州政府高度自治的模式。

美國的開發凸顯白人屠殺印第安人，以及南方大莊園建立奴隸制度。1861至1865年的南北戰爭起因，就是因為北方走工業化，希望南方奴隸可自由轉入工業生產及用關稅保護幼稚工業，與要保留黑奴制度及自由貿易的南方對抗。這其實反映美國至今南方較保守、種族主義和農業化，北方較開明和工業化的分裂。

1960至2022年，美國有6,500萬主要來自拉丁美洲及亞洲的新移民，使如今美國人口比例拉美裔佔19%，非洲裔佔12%，亞洲裔佔8%，原住民佔1%。1990至2020年間，拉美裔人口增長達23%，這一切使美國白人擔心到2050年代會成為少數族裔，種族衝突也更加明顯。2020年5至10月，有1,500萬至2,600萬人示威抗議黑人弗洛伊德被殺事件，比上世紀60年代的民權運動示威規模更大。

至於經濟轉型導致社會形成的差異，也在惡化中，特朗普2016年當選總統，就是因為東北部傳統的鐵銹地帶（Rust Belt）煤礦、鋼鐵及造車業嚴重衰退，因而選民改支持共和黨。這個本來是美國的驕傲的製造中心，50、60年代盛極一時，可惜到了80年代，由於產業外移，變成是「去工業化」的地方，經歷經濟衰退、人口老化及流失、城市傾頹等問題，本來是民主黨的北方重鎮，如今變成選舉墳墓。

此外，由於特朗普在任時任命了3名保守的最高法院大法官，美國最高法院去年推翻確立女性墮胎權受到憲法保護的1973年「羅訴韋德案」裁決，即代表墮胎不再是憲法賦予的權利，各州可自行決定是否允許女性墮胎，結果分別支持與反對這法案的共和黨和民主黨的鬥爭更加白熱化，國家又多了一個分裂因素！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻