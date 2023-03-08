韓情報院：金正恩第1位孩子是兒子　未曾露面

南韓國家情報院周二（7日）向國會議員匯報，北韓可能在3月或4月舉行大規模軍演，包括測試新型固體洲際彈道飛彈。北韓領袖金正恩近日頻頻帶同女兒金主愛現身公開活動，包括導彈試射和閱兵儀式。南韓情報院情報顯示，金正恩的第一個孩子是兒子，不知第3名孩子的性別。

在野共同民主黨議員透露，情報院認為北韓有機會於4月發射偵察衞星，鑑於北韓金正恩胞妹、勞動黨副部長金與正近日的警告，以及北韓的技術要求，不能排除平壤會以正常軌道測試洲際導彈的可能性。

至於金正恩的子女，情報院相信他的第一個孩子應該是兒子，從來沒有曝光過，未能確定他有生理或精神問題的流言。而最近頻密亮相的金朱愛是金正恩第2個孩子，他應有第3個孩子，但性別不確定。金朱愛是在平壤的家受教育，從來沒有上過正規學校，似乎喜歡騎馬、游泳和滑雪，金正恩特別滿意金主愛的騎馬能力。外界認為金正恩可能想栽培金主愛成為接班人，情報院則認為金正恩還年輕健康，沒有必要提早培養接班人，也沒有接班的方針和宣傳，帶金主愛亮相可能只是想證明金家第4代執政的正統性。

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