美軍欲改裝烏軍戰機　搭載西方空對空導彈

美國政治新聞網《Politico》周二（7日）報道，美國軍方正研究把西方空對空導彈，整合至烏克蘭的蘇聯時代戰機上。假如成功，將是美國首次令烏克蘭戰機具備發射空對空導彈能力，並解決烏克蘭對額外火力及防空的部分需求。

報道引述美國國防部官員及知情人士指，正在研究AIM120先進中程空對空導彈，是否可安裝在烏克蘭現役米格戰機上，AIM120設計用於從美製F16等西方戰機上發射。烏克蘭已經擁有一批AIM120，它們由英國及比利時提供，可從國家先進地對空導彈系統等西方援助防空系統發射。整合過程充滿挑戰，除了尺寸影響安裝外，必須解決導彈與米格戰機雷達相容問題。戰機發射導彈前由雷達提供目標，並引導它至足夠接近距離，然後自行尋找目標。美國與蘇聯的武器系統差異甚大，彼此導彈與戰機無法相互聯繫。

美國國防部發言人加恩以行動安全為由，拒絕評論報道。美國已向烏克蘭提供空對地導彈，如AGM88B高速反輻射導彈，可由米格戰機發射，攻擊雷達和防空系統等地面目標，美國國防部亦移交一批聯合直接攻擊彈藥。美軍預計，烏克蘭希望在6至8周內發動進攻，因為天氣正在回暖及在德國接受聯合作戰訓練的部隊將學成回國。惟美國憂慮，烏克蘭的防空能力正在下降。