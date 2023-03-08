美援新型聯合直接攻擊彈藥　烏軍投入實戰

美國駐歐非空軍司令赫克周一（6日）證實，提供予烏克蘭空軍的增程型聯合直接攻擊彈藥（JDAM-ER）已正式部署，並用於攻擊俄軍。他承認，烏克蘭米格29及蘇27戰機整合美製AGM88高速反輻射導彈仍有局限，但已相當不錯。

赫克在美國科羅拉多州出席研討會，透露過去3周向烏克蘭運送一批精確彈藥，它的射程比重力空投炸彈更遠，而且有精確制導。烏軍可利用JDAM-ER，打擊超出M142高機動多管火箭系統等武器射程的目標。惟赫克指出，交付烏克蘭的JDAM-ER數量有限。JDAM-ER由美國波音公司與澳洲皇家空軍聯合研發，它的套件可固定在500至2,000磅非制導炸彈上，投放後便打開彈翼滑翔，並由全球衞星定位系統導航，射程達72公里。

赫克續指，烏克蘭在戰爭中擊落超過70架俄羅斯軍機，自身損失逾60架飛機。由於俄烏的綜合防空及導彈防禦系統，對飛機威脅甚大，所以雙方飛機不會飛越彼此國家。俄羅斯防空系統部署在本國、白羅斯及部分烏克蘭佔領區，並可四處移動，令烏克蘭難以在構想中的春夏反攻動用飛機，提供近距離空中支援。