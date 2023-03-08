斥李顯龍政治迫害　李顯揚曝胞姊病況非常差

新加坡已故建國總理李光耀遺囑風波再有新發展，其子李顯揚夫婦涉作假口供受查。李顯揚周二（7日）晚炮轟受總理兼胞兄李顯龍迫害，稱自己為維護父親承諾而遭國家當成逃犯。他另透露胞姊李瑋玲自2019年患上罕見腦部疾病以來，當下身體狀況非常差。

考慮參加今年新加坡總統選舉的李顯揚，周二在社交網發文，指摘兄長李顯龍政治迫害，認為自己不可能受公正調查和審判，已對新加坡體制失去信心。他提到自己當年受李瑋玲說服為父母挺身而出，拒絕接受李顯龍關於保留父親故居的說辭。李顯揚指由於李瑋玲身體不適，他很可能再也無法與胞姊面對面相見，這種痛苦無以言表，但慶幸於2020年趁新冠疫情前，帶她到她嚮往已久的秘魯馬丘比丘。李瑋玲早年公開斥責李顯龍是不肖子，李顯揚讚揚她直率和有原則。

新加坡三司特別庭2020年11月裁定，李顯揚之妻兼資深律師林學芬，替李光耀草擬遺囑時違反專業操守，為丈夫目的罔顧李光耀利益。三司諭令吊銷林學芬律師執業資格15個月，認為她和丈夫紀律聆訊作供不實。國務資政兼國家安全統籌部長張志賢上周四（2日）透露，警方正調查假口供一案，曾要求李顯揚夫婦面談配合，兩人答應後卻反悔。張志賢呼籲他們回國受查。

李顯揚之子李繩武上周四在社交網發文，批評遺囑風波緣於李光耀希望拆除故居，但這對李顯龍產生政治不便，李顯揚和李瑋玲想堅持父親遺願，卻遭李顯龍濫用國家一切資源逼迫。他批評，儘管祖父李光耀遺囑宣讀多年以久，新加坡當局卻以司法手段改寫歷史，以迎合李顯龍的說辭。李繩武認為，新加坡當局能在不人道條件下無限期關押疑犯，使他們無法及時接觸律師，當局籲其父母回國受查的意圖路人皆見。