梅鐸批霍士新聞主持　大選舞弊言論太極端

新聞集團旗下霍士新聞數名主持宣稱2020年美國大選存在選舉舞弊，電子投票器具生產商Dominion Voting Systems早前就錯誤陳述提出誹謗訴訟。周二（7日）披露法庭文件顯示，新聞集團主席梅鐸認為霍士新聞數名主持的言論可能太極端，並相信2020年大選自由公平，不同意前總統特朗普說對手盜竊大選結果。

梅鐸前年1月透過電郵，向霍士新聞行政總裁斯科特（Suzanne Scott）指出，可能主持肖恩（Sean Hannity）和勞拉（Laura Ingraham）的大選舞弊言論「去得太盡」，令到霍士新聞受到攻擊。梅鐸在2020年11月另一份電郵批評，一些愚蠢且有害的舞弊指控令特朗普愈加瘋狂和危險。

霍士新聞回應指，相關文件公開令Dominion的手段無所遁形，斥對方使用歪曲和錯誤資訊抹黑霍士新聞並踐踏言論自由。聲明又指，對方為勝訴會無所不用其極，但扭曲甚至歸咎於公司高層是不可容忍。訴訟將於4月17日開始，預計需時5周。