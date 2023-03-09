涉濫權兼種族歧視　世衞西太平洋區域主任被解僱

世界衞生組織（WHO）周三（8日）發內部電郵，表示已經解僱被指濫權及種族歧視的西太平洋區域主任葛西健，這是世衞歷來首次解僱區域主任。

世衞總幹事譚德塞在電郵中表示，內部調查發現西太平洋區域主任行為不當後，已終止其任命，該職位的選舉程序將會在將會下月展開。譚德塞在電郵中並沒有提到葛西健的名字。消息指出，世衞執行委員會上周在位於瑞士日內瓦的總部，召開了為期兩天的閉門特別會議，討論解僱葛西健的問題，而討論到了第11個小時的時候，委員會給予葛西健選擇辭職，但他拒絕，委員會最終以13票贊成、11反對，決定將他解僱。

在世衞執委會會議上提交的內部調查摘要指出，葛西健經常騷擾亞洲的員工，包括進行「具侵略性的溝通、公開羞辱和發表種族評論」。世衞西太平洋區域總部設在菲律賓首都馬尼拉，而日本籍的葛西健就被指在領導該分部時，以「系統性欺凌和公開嘲笑」的文化，造成「有毒氣氛」；因害怕遭到報復而匿名投訴的員工，則指摘他「對某些國籍的工作人員」，特別是當地的菲律賓人發出「貶損言論」。

葛西健也涉及濫權指控，被指不當地向日本政府分享敏感的新冠疫苗資訊，以助日本作出具針對性的疫苗捐贈，從而贏取政治上的讚許。他亦被指對疫情管理不善、浪費捐獻、濫用職權謀求連任、招聘時用人唯親等。葛西健在去年8月已被世衞停職，他的職務其時已由世衞副總幹事雅卡布（Zsuzsanna Jakab）暫代；而葛西健旳接任人將會於今年10月選出。