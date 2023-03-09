美情報報告：大陸會續向台灣施壓以實現統一

美國國家情報總監辦公室周三（8日）向國會提交年度威脅評估報告，聲稱中國大陸今年會繼續向台灣施壓，以實現統一；又指大陸同時亦會致力削弱美國影響力、分化美國及其夥伴的關係，建立有利於專制制度的規範，並在符合本身利益時，尋求緩和與美國的緊張關係。

報告全長39頁，對中國、俄羅斯、北韓、伊朗對美國構成的威脅提出警告，也提到氣候變遷、衞生安全等威脅對國家安全影響。當中提及中國的部份佔6頁。報告指稱，中國大陸視日益激烈的美中競爭關係為劃時代地緣政治轉變的一部分，並認為美國對大陸的外交、經濟、軍事與科技措施，是防止大陸崛起的作為。北京將不斷透過經濟、科技、外交強化軍事實力，以加強統治，確保主權領土與區域優勢並追求全球影響力。

報告又指，大陸在今年將持續施壓，並可能為台灣走向統一提供誘因，也將對美台接觸增加作出回應；又指大陸聲稱美國將台灣作為破壞中國崛起的「棋子」，並將在去年的行動基礎上，採取進一步行動反對美國對台灣的支持，包括更多軍機越過海峽中線或發射導彈飛越台灣等。報告憂慮，大陸一旦接管台灣將帶來廣泛影響，包括擾亂全球半導體晶片供應鏈，又指中國會尋求利用對供應鏈的控制，在國際衝突中牽制美國。

報告又續指，雖然全球強烈反對俄羅斯入侵烏克蘭，但中國將與俄羅斯保持外交、國防、經濟及科技合作，以繼續試圖挑戰美國；與此同時，中國正朝着成為世界級太空領導者的目標穩步前進，目標是在2045年前追上或超越美國，而中國進行太空活動，目的是削弱美國在軍事、科技、經濟和外交領域影響力。報告並指，中國正加緊塑造美國公眾，對台灣、新疆、西藏和香港等敏感問題或核心主權問題的觀點，手法包括監察中國留學生，壓制批評北京的言論，以及影響美國學者和智庫專家的研究等。