傳伊朗向俄羅斯售武　運送1億枚子彈30萬枚炮彈

英國《天空新聞》周三（8日）報道，伊朗年初秘密向俄羅斯運送烏克蘭作戰所需彈藥及裝備，包括約1億枚子彈、30萬枚炮彈等。俄羅斯國防部及外交部，均拒絕評論報道。

報道指，掛有俄羅斯國旗的貨輪穆薩‧賈里勒號及貝吉號，於1月9日停泊在伊朗裏海港口阿米拉巴德。海運紀錄顯示，兩艘船在翌日先後出發，兩日後在土庫曼斯坦沿岸附近停留數天，穿越裏海後於同月27日抵達俄羅斯港口阿斯特拉罕，上月3日離開前曾停留數天。英國安全消息人士透露，兩艘船載有大約200個裝滿武器的貨櫃。其中，子彈口徑有5.56毫米、7.62毫米、9毫米、12.7毫米和14.5毫米，分別用於手槍、突擊步槍及機槍等。

貨櫃內亦有用於榴彈發射器的40毫米榴彈、107毫米反坦克火箭。4款不同口徑迫擊炮彈，包括60毫米、81毫米及120毫米。另有130毫米、122毫米及152毫米火箭彈，以及115毫米、125毫米坦克炮彈。此外，其他交付軍事裝備包括一萬件避彈衣與頭盔。俄羅斯為了規避制裁，一直以現金向伊朗購買彈藥。英國戰略司令部前司令巴倫斯認為，以目前的消耗速度，伊朗售予俄羅斯的炮彈數量不會支撐太久。