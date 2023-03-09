座堂埋疑似古羅馬遺址　填萊斯特空白歷史

英國萊斯特座堂（Leicester Cathedral）是當地著名地標之一，其早期歷史鮮為人知。英媒周二（7日）報道，在萊斯特大學考古團隊領導下，工作人員在座堂附近地底發現一個疑似羅馬帝國時代興建神廟遺址，或有助填補當地空白歷史。

由於萊斯特座堂始建於11世紀，英國政府早年決定斥資1,270萬英鎊（約1.18億港元）修復，同時在旁邊興建一座教育中心，故於2021年開始在附近學校遺址挖掘。在距離地面約3米泥土，考古團隊發現一間地下室收藏一塊擁有大約1,800年歷史祭壇石碎片、古時民眾個人物件、古羅馬陶器碎片及錢幣等。

在考古團隊行動前，當地早已流傳萊斯特座堂是建在一座羅馬神廟之上傳說。項目經理莫里斯（Mathew Morris）估計，該地下室是用來敬拜神明，設有地板及石牆等，於公元2世紀左右興建，約100至200年後被後人刻意掩埋封閉。

莫里斯重申，外間所知萊斯特座堂早期歷史不多，例如其現時地面建築物只是在已故維多利亞女王時代興建出來，再加上當地並非經常挖掘，是次發現非常重要，能夠了解座堂歷史之餘，也成功填補當地歷史空白一頁。