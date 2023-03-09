美英助建核潛艇　澳洲總理：不損主權

澳洲建造核動力潛艇不但引起國際社會對核擴散的疑慮，在國內亦有輿論質疑會否被美國及英國控制並削弱主權。澳洲總理阿爾巴內塞早前明言，核潛艇的控制權完全由澳洲掌握，不受美英兩國左右；澳洲駐美國大使西諾迪諾斯向美國大派定心丸，強調澳方會保護美方出口、屬於敏感軍事科技的核潛艇技術。

美國及英國預計向澳洲提供核潛艇的「心臟」核反應堆，屆時可能有美英工程師登艦隨行，澳洲有輿論擔心核潛艇的控制權有機會落入盟友手中。負責核潛艇計劃的澳洲皇家海軍中將米德上月接受訪問時強調，該國全面掌握核潛艇的控制，「我們將有主權能力」。被問及若核反應堆發生事故後，澳洲艦長與美英工程師爭論時，他表示：「我們將預期所有人提供意見，不論他是外國工程師抑或澳洲工程師。」

阿爾巴內塞同月亦面對類似的提問，他強調即使與美國及英國就軍事戰略出現衝突，澳洲仍然維持對核潛艇的全面控制權，在衝突的情況下部署軍事資產，將是澳洲作為主權國家的決定。澳洲前總理基廷對核潛艇計劃提出質疑，澳洲把戰略主權「外判」給北大西洋國家美國的做法危險；另一前總理特恩布爾要求政府說明能否在不獲得美國支援或監管下，操作、維持、維護核潛艇，以及是否與美國共享主權。

美國對出口軍事科技有嚴格管制，西諾迪諾斯本月初透露，澳洲已經向美方保證及展示保護核潛艇技術的措施，確保對方明白這些科技不會輕易洩露給第三方。他指美國準備向澳洲提供最重要的核潛艇技術，意味順利轉移有關技術方面將有進展。