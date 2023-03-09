美助澳洲擁核艦隊　自增潛艇建造壓力

美國推動澳洲建立核動力潛艇艦隊的原因，是希望提升對方的軍事實力，分擔責任牽制近年頻繁遠航的中國海軍。如今傳出美國有意向澳洲出售全新及二手核潛艇，外界憂慮加重美國潛艇建造計劃的壓力，恐怕「兩頭唔到岸」。

面對中國海軍規模持續擴大、台灣海峽局勢日趨緊張，核潛艇成為美國重要的軍事應對手段。美國海軍去年發布30年造船計劃，預測平均每年採購1.76艘至2.24艘維珍尼亞級攻擊核潛艇，目標是攻擊核潛艇艦隊到了2052年財政年度時有60艘至69艘潛艇。惟目前面對三大問題，一是建造潛艇的船塢人手短缺，二是需要同時建造更重要的戰略核潛艇，三是最新一代維珍尼亞級攻擊核潛艇有成本上升及延誤風險。

民主黨參議員里德與共和黨參議員殷荷菲去年12月21日去信總統拜登，直言要避免美國潛艇工業基礎去到極限，擔心起初被視為沒有害處的澳洲核潛艇計劃，最終或成為「稀有及非常先進美國核潛艇的零和遊戲」。他們表明在美國滿足現時對維珍尼亞級攻擊核潛艇的數量需求前，反對任何向澳洲出售或轉移該級核潛艇的計劃。

美國傳媒引述國會人士形容，若不對美國潛艇工業基礎加強投資，那麼澳洲核潛艇計劃將是近乎毫無意義。共和黨參議員威克形容協助澳洲建立核潛艇艦隊是歷史性一步，認為此舉向中國傳達一個強烈的信息，但批評拜登政府從來沒有要求國會向國內潛艇工業基礎批出資源，滿足自身核潛艇的需求，更不必說滿足額外的需求。