奧斯汀訪以色列　促緩和解約旦河西岸緊張局勢

美國國防部長奧斯汀抵達以色列訪問，他周四（9日）促請以色列領導人採取措施，緩和約旦河西岸的緊張局勢，報道指此舉是避免分散盟友間抗衡伊朗的注意力。

奧斯汀表示，他和以色列防長加蘭特就緩和緊張局勢，特別是在逾越節和齋戒月前恢復平靜方面，進行了坦誠的會談。他說，美國對以色列的安全承諾是堅定的，但美方亦堅決反對任何可能引發局勢進一步不穩的行為，包括擴大猶太人定居點和煽動性言論，美方也對定居點居民對巴勒斯坦人的暴力行為感到特別不安。奧斯汀會見加蘭特之前，也在會見了以總理內塔尼亞胡個多小時，呼籲以方立即採取措施減少暴力，努力實現公正持久的和平。

奧斯汀與加蘭特的討論集中在伊朗問題上，但約旦河西岸日益嚴重的暴力事件給會議蒙上陰影。有匿名美國高級國防官員透露，以色列聚焦於約旦河西岸的問題，分散了對當前戰略威脅的關注，即伊朗的核發展和對地區及全球的威脅。

奧斯汀在周三抵埗時，遇上特拉維夫本古里安國際機場附近有民眾示威，堵塞公路，抗議政府的司法改革計劃，奧斯汀和內塔尼亞胡與加蘭特的會談要改在機場舉行。