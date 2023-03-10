前總理被控貪污濫權洗錢6罪　最高恐囚20年

馬來西亞前總理兼土著團結黨主席穆希丁，周五（10日）在吉隆坡地方法庭被控貪污及洗錢等6項控罪，涉款多達2.32億令吉（約3.9億港元）。穆希丁不認罪，要求抗辯。法官批准他以200萬令吉（約347萬港元）保釋，期間需交出護照，案件5月26日過堂。

根據控狀，穆希丁涉嫌在2020年3月至8月期間，在布城總理辦公室犯下4項貪污濫權罪。他被指利用總理及土團黨主席身份，分別向3家公司和個人收取總值2.32億令吉賄金。另他涉嫌在2021年2月至2022年8月間犯下兩項洗錢控狀。

一旦貪污濫權罪成，最高可判囚20年和罰款不少於賄金5倍或1萬令吉，取其高者；洗錢罪名下，罪成可被判囚最高15年，並罰款涉案金額的5倍。穆希丁此前透露，他下周一（13日）還會在沙亞南法庭面對其他控狀。

約50多名穆希丁支持者，周五早上在吉隆坡法庭外守候，期間拉起印有「人民與阿爸（穆希丁）同在」的布條，高喊「阿爸正義」口號。民政黨主席劉華才認為，現任總理安華的聯合政府執政100天後未見成果，「因此才向穆希丁下手，以混淆人民」，並破壞國盟接下來的6州選舉。