可攜核武美轟炸機　飛近烏摩邊境懾俄

俄羅斯周四（9日） 對烏克蘭發動近月最大規模的空襲，增至最少11人死亡及超過20人受傷。美國同日從西班牙出動兩架可以投射核武的B52H戰略轟炸機，前往羅馬尼亞參與北約演習，並一度飛至距離烏克蘭與摩爾多瓦邊境只有35公里的空域。

美國空軍4架B52H戰略轟炸機上月24日從北達科他州邁諾特空軍基地出發，抵達西班牙莫龍空軍基地前沿部署，執行新一輪轟炸機特遣隊任務。軍方周日在社交網實時公布當天行動詳情，並上載即時航班飛行狀況網站Flightradar24提供的飛行路線圖，其中一個貼文指B52H戰略轟炸機正在羅馬尼亞上空演練與北約的整合能力。

美國科學家聯盟成員克里斯滕森（Hans Kristensen）表示，參與行動的美國B52H戰略轟炸機分別是註冊編號60-0026及60-0056，它們同樣具備投射核武的能力；其中60-0026曾經飛至羅馬尼亞東部城市布勒伊拉（Braila）附近，從那裏發射AGM158B聯合空對地距外導彈增程型巡航導彈的話，就可以攻擊烏克蘭境內所有俄軍部隊。