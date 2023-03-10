香港自由度獲評42分　瑞典芬蘭挪威滿分

總部設在美國的國際非政府組織「自由之家」（Freedom House）周四（9日）公布2023全球國家及地區自由度調查報告。與去年評分相比，香港再跌1分只獲42分。中國大陸只得9分，台灣維持94分。

報告根據多項指標評估210個國家及地區自由度，再按分數分為「自由」、「局部自由」及「不自由」3個等級，100分為滿分。在亞洲，日本取得96分位居首位，與台灣同被列為「自由」，而新加坡則取得47分，與香港同屬「局部自由」；大陸及僅得1分的西藏屬於「不自由」。

至於瑞典、芬蘭及挪威同獲滿分，美國則有83分。報告提及全球自由度已連續17年下降，並點名俄羅斯侵略烏克蘭引發人權暴行，又指僅得35個國家及地區政治權利及公民自由情況惡化，反映民主鬥爭可能接近轉捩點。

●部分國家及地區分數（由高至低）

瑞典、芬蘭、挪威：100分

新西蘭：99分

加拿大：98分

日本：96分

澳洲：95分

台灣：94分

英國：93分

美國：83分

新加坡：47分

香港：42分

中國大陸：9分

北韓：3分

西藏、敍利亞、南蘇丹：1分