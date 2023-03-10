揭大陸賄賂官員　密克羅尼西亞總統曾與台談建交

大洋洲國家密克羅尼西亞總統帕努埃諾（David Panuelo）任期只餘2個月，他周五（10日）去信國會及地方首長，直指中國在太平洋開始政治戰爭，中方官員賄賂密克羅尼西亞的議員和官員，甚至直接威脅他的人身安全。他還透露，上月曾與台灣外交部長吳釗燮見面，商討密克羅尼西亞與北京斷交，改與台北建交。

帕努埃諾表示，大陸正為台海衝突做準備，北京的目標是干涉密克羅尼西亞，確保在太平洋爆發戰爭時，密克羅尼西亞最好是支持大陸，就算最差都是保持中立，而非支持美國。他與吳釗燮見面時討論過兩地建交可獲得甚麼援助，他當時坦言需要台灣投入5,000萬美元（約3.9億港元）支持密克羅尼西亞的未來需求。建交後，密克羅尼西亞可分3年獲得上述資金，並每年再收到1,500萬美元（約1.17億港元）的一攬子援助。

帕努埃諾指控中國在密克羅尼西亞領海以科研之名從事間諜活動，他亦受到中國官員的監視，人身安全受到以官方身份行事的中國官員直接威脅。他稱去年7月在斐濟出席太平洋島嶼論壇期間，被2名來自中國駐蘇瓦大使館的中國男子跟蹤，其中一人是解放軍情報官員，該情報官曾與多名帕努埃諾內閣人員會面。帕努埃洛指，密克羅尼西亞政府拒絕中國提供的新冠疫苗時，他與衞生部長、外交部長都收到中國大使不斷來電，他們被迫更改電話號碼。他亦指控密克羅尼西亞的民選代表，收受中國官員賄賂，包括智能手機、酒和裝滿現金的信封。