中國長征火箭解體　碎片恐散落美德州

美國海軍研究所新聞網站（USNI News）周四（9日）報道，中國一枚運載軍用偵察衞星的長征二號丁運載火箭，其第二節周三（8日）在美國德州上空解體。美國軍方尚未拾獲火箭殘骸，警告碎片散落範圍或有數百英里長、數英里闊。中國官方暫未承認火箭殘骸已重返大氣層。

涉事約4噸重火箭周三以時速逾2.7萬公里速度進入大氣層時解體，至同晚8時30分左右重返北美上空大氣層。根據美國北美空防司令部（NORAD）追蹤衞星數據顯示，火箭第二節無按計劃下降。哈佛—史密森尼天體物理中心天體物理學家麥克道爾（Jonathan McDowell）估計，火箭運載3枚軍用電子信號偵察衞星，專門監視南海地區。

美國太空司令部（USSPACECOM）稱，火箭不受控制再次進入大氣層，代表它已不受操控，凸顯制定國際規範必要性。根據墜落軌迹，火箭殘骸會在德州西部上空進入大氣層，之後朝東北偏東方向飛往阿比林及奧斯汀之間地區，碎片散落範圍是當地人口稀少地帶。

中國2022年6月23日在四川省西昌衞星發射中心使用長征二號丁運載火箭，採取「一箭三星」方式，成功將遙感三十五號02組衞星發射升空，衞星順利進入預定軌道。當發射任務完成後，火箭第二節就會成為太空垃圾，它通常會圍繞地球漫遊多年，不會立即重返大氣層。