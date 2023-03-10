換與以色列建交　沙特促美保障安全助核發展

以色列近年與阿聯酋和巴林等中東國家關係正常化，美國致力促成沙特阿拉伯與以色列建交。美國傳媒周四（9日）引述消息指，沙特阿拉伯向華府開出條件，包括美方提供安全保證及協助推動民用核計劃，但上述條件成為談判的阻力。

代表美國協商的是白宮國家安全委員會中東協調員麥格克（Brett McGurk）與總統拜登能源安全高級顧問霍克斯坦（Amos Hochstein），沙特阿拉伯提出讓美國指定該國成為非北約盟國，滿足其面對伊朗威脅的安全需求，同時期望減少對其軍售限制。沙特阿拉伯亦希望獲美國支持提煉濃縮鈾，以及協助開發自主燃料生產系統。

惟拜登與沙特阿拉伯王儲穆罕默德‧薩勒曼關係交惡，加上沙特阿拉伯的提案可能面對美國國會左派與伊朗的反彈，同時以色列西岸城鎮巴勒斯坦人聚居點暴力升溫，與新政府推動司法改革掀起示威潮，阻礙拉近以色列與沙特阿拉伯關係的進展。

沙特阿拉伯在以巴問題支持兩國方案化解爭議，以色列官員透露沙特阿拉伯在此事沒有退讓。拜登政府及沙特阿拉伯官員指，以色列只要作出適當的措施，例如針對巴人獨立願景舉行和談，有望緩解沙特阿拉伯在阿拉伯人權益上與以色列的分歧。