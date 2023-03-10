澳購核潛艇為二手　需對美造船廠投資

澳洲將在美國及英國協助下建立核動力潛艇艦隊，澳洲傳媒周五（10日）報道，美國向澳洲出售的維珍尼亞級攻擊核潛艇不會是全新出廠，而是價格由美方決定、相對便宜的「二手貨」；澳洲同時將對美國造船廠作出重大投資，協助美方提升建造該級核潛艇的能力，填補出售核潛艇後的數量空缺，以免削弱自身力量。

報道引述美國官員指，澳洲2030年代向美國採購的5艘維珍尼亞級攻擊核潛艇，將是目前在美國海軍服役，美方不會為澳洲建造該級全新的核潛艇。根據美國國會預算辦公室去年12月發布的報告，現時每艘維珍尼亞級攻擊核潛艇造價介乎62億美元至72億美元（約483億港元至561億港元）；二手核潛艇價格將由美國國務院決定。

為了加快讓澳洲建立操作核潛艇的能力，報道提到數艘在澳洲水域活動的美國維珍尼亞級攻擊核潛艇，將罕有地同時由美澳兩國海軍人員操作，兩國海軍之後決定出售哪艘現役核潛艇。英國負責參與建造屬於澳洲的新一級核潛艇，並選址在澳洲生產，美國將提供核推進系統及其他零件，預計整個澳洲核潛艇計劃持續超過40年。

美國國內關注出售維珍尼亞級攻擊核潛艇後，對自身水下作戰能力的影響。軍方推動提升每年生產該級核潛艇的能力，由現時平均每年2艘增至5艘，以維持現有艦隊結構。此前有報道指，澳洲對美國造船廠投資可能高達10億澳元（約51億港元）。

另一方面，澳洲南澳省省長馬利諾斯卡斯周五表示，根據美英澳三方安全夥伴關係（AUKUS）協議，將在南澳省阿德萊德建造澳洲核潛艇，但估計首艘在海外生產。