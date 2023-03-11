硅谷銀行破產倒閉　2008年金融危機後最大宗

美國加州金融保護和創新局周五（10日）宣布，已勒令關閉主力為科技及初創企業融資的硅谷銀行（SVB），由美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管，已把硅谷銀行納入破產管理程序。這是2008年金融危機以來，美國的最大宗銀行倒閉事件，財政部長耶倫及白宮均表示對金融監管部門處理事件的能力有信心。

加州金融保護和創新局表示，由於流動性不足和資不抵債，局方已接管硅谷銀行，並由FDIC擔任接管人。FDIC已把硅谷銀行的所有受保障存款，轉移到新設立的聖克拉拉儲蓄保險國家銀行，原屬硅谷銀行的17間分行下周一將在聖克拉拉儲蓄保險國家銀行控制下重開，所有受存款保障的用戶可於當日上午前取回存款。FDIC將在下周內向未投保儲戶支付預付股息，相關存款人將收到未投保資金剩餘金額的接管證書。隨着FDIC出售硅谷銀行資產，未來可能會向未投保的儲戶支付股息。

硅谷銀行是全美第16大銀行，由於近期加息及存戶急於提取存款造成經營壓力，該行周三（8日）在出售18億美元（約140億港元）資產後嘗試集資20億美金（約156億港元），消息拖累母公司股價急挫，投資者和儲户周四（9日）試圖從硅谷銀行提取420億美元（約3,276億港元），是10多年來美國最大的銀行擠提事件之一。

耶倫周五與銀行監管部門會面後，相信有關機構可處理事件，較早又向眾議院歲入委員會表示正密切監視少數銀行的發展。白宮則稱，美國銀行體系自金融危機後已變得更強壯。有美國的初創企業表示受硅谷銀行關閉影響，雲端服務企業Cato Digital行政總裁納爾遜（Dean Nelson）在硅谷銀行位於聖克拉拉的總部外等候，要求銀行給予解釋。他表示現金流受影響，憂慮未能向員工出糧及應付日常開支。