美議員提武器租借法案　強化台灣防衞能力

美國參議員布萊克本（Marsha Blackburn）、史葛（Rick Scott）與魯比奧周四（9日）向參議院共同提出《台灣民主防禦武器租借法案》》（Taiwan Democracy Defense Lend-Lease Act），授權美國政府必要時租借武器給台灣，強化台灣防衞能力；眾議員朴銀珠（Michelle Steele）也在眾議院同步提出法案。

布萊克本指出，台灣是美國在印太地區的最大夥伴，中國大陸表明將不惜一切代價成為全球霸主，《台灣民主防禦武器租借法案》可確保台灣有自我防衞能力，加強美國維護全球自由承諾。史葛則指，台灣必須擁有抵禦大陸攻打的能力，法案可強化台灣力量，展示拒絕向大陸的進犯低頭。朴銀珠表示，法案將向北京發出明確訊息，即美國與盟友站在一起，準備好提供防禦大陸攻擊所需的工具武裝台灣。

《台灣民主防禦武器租借法案》目的是強化台灣防衞能力，將授權美國行政部門向台灣出借或租賃國防品項，建立快速程序以確保即時交付武器給台灣。