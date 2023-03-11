BBC疑憂右派政治壓力　抽走一集生態紀錄片

英媒周五（10日）引述英國廣播公司（BBC）內部人士透露，由著名生物學家阿滕伯勒（David Attenborough）為BBC主持及配音的生態紀錄片「荒島」（Wild Isles，暫譯），由於憂慮執政保守黨及右派政客的壓力，決定抽起其中一集可能引起爭議的集數。BBC否認有抽走相關內容。

「荒島」由世界自然基金會（WWF）及皇家鳥類保護協會（RSPB）部分注資拍攝，首5集在BBC第一台廣播，而第6集亦已完成拍攝，這集談及英國大自然的減失及揭示其成因，還包括右翼圈子感到爭議的重新野化、恢然自然地貌概念，BBC決定不會廣播該集數，改為只在網絡電視平台iPlayer上播出。

有BBC高級人員向英國《衞報》表示，BBC的做法是要迴避右派的批評，而該節目收取WWF與RSPB的贊助，已備受親保守黨媒體指摘，理由是這些組織在環保政策上經常擔任政治游說的角色。BBC其中一名員工質疑，獨立抽走一集之舉虛偽，認為應將當中的內容融合其他集數當中。

BBC回應反駁報道內容，稱「荒島」一直只是總數5集的節目，與相關機構合作目的，是紀錄人們在保育及恢復英國島嶼生態弓多樣性的工作。有份攝製節目的霍華德（Laura Howard）不認為內容過於政治，只是將事實說話。國會綠黨下議員盧卡斯（Caroline Lucas）批評BBC屏蔽對自然和氣候迫切性其中一個最具資訊與可信的聲音，有違其公共廣播的責任，認為政府破壞生態，理應受公眾審查及挑戰。