英法協調派航母赴印太　促華勿支援俄攻烏

法國總統馬克龍周五（10日）在巴黎與來訪的英國首相辛偉誠舉行峰會，二人承諾合作應對俄烏戰事對歐洲和國際安全構成的挑戰，並會研究協調派航空母艦打擊群到印太地區。他們敦促中國不要向俄羅斯提供用於烏克蘭戰場的物質援助，還重申台海和平與穩定的重要性。

兩位領袖在會後發表聯合聲明，在烏克蘭問題，他們批評俄羅斯發表不負責任的核武言論是不可接受，呼籲俄方立即重新履行美俄《新削減戰略武器條約》。英法將支持烏克蘭在戰場取得決定性進展，捍衞烏克蘭人和關鍵基建，在提供裝備方面加強合作，特別是彈藥、烏軍戰鬥訓練，並繼續支持培訓烏克蘭海軍陸戰隊。二人亦準備好同意向烏克蘭提供安全承諾的安排，從長遠地協助基輔自我防衞及震懾未來的進犯行徑。

英法將協調航母調動，對有共同利益的地區提供互補和更持續的歐洲勢力存在，包括印太地區。兩國會合作處理中國對以規則為本的國際秩序構成之挑戰，促請北京不要向俄羅斯或俄羅斯代理人提供援助，呼籲和平解決兩岸問題。英法繼續關注中方侵犯人權的情況，包括在新疆和西藏，以及香港的權利、自由、自治持續被侵蝕，但準備好與中國在氣候變化和衞生事務等全球挑戰合作。