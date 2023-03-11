311震災12周年　東北地區多地民眾悼念

日本東北地區2011年3月11日發生黎克特制9級大地震，周六（11日）迎來震災12周年，在受災最嚴重的福島縣、宮城縣和岩手縣等地同日有大批民眾出席悼念活動，震災觸發嚴重核事故的福島第一核電廠所在地雙葉町，亦有村民到獻花台供奉鮮花。

在雙葉町首先獻花的村民志賀隆貞表示，憶起事故當日因海嘯而喪生的親友，期望他們得到保佑。雙葉町目前只有60人重返居住，比起災前超過7,000人冷清，志賀坦言感到寂寞，認為復興時間過長。在岩手縣的一處防潮堤，有藝術活動紀念震災，同縣的田老地區則在清晨6時舉行地震海嘯避難訓練。311地震在下午2時46分發生，周六同一時刻多處響起追悼警號聲，居民朝海邊默禱一分鐘。

震災共造成1.59萬人死亡，2,523人仍然失蹤，而災後因長期避難生活不適或身體惡化等「震災相關死亡」共有3,792人。共同社統計，岩手、宮城和福島3縣安置災民的災害公營住宅中，截至去年底有465名入住者孤獨死，單在去年就有86人，是往年最高的數字，反映出失去家園的災民在安置區孤立問題之嚴重。