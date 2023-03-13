【東方日報世界視線】美理性開明人士　宣揚美中俄和解

美國愈來愈多學者及社會分析家提出，政府無論民主黨或共和黨，在國內的民生、經濟政策都出現失誤，例如新冠疫情抗疫不力，導致過百萬民眾死亡，一度經濟負增長及加大赤字開支，使去年通脹加劇及社會貧富更懸殊。結果由特朗普到拜登，美國政府更變本加厲地宣傳中、俄的挑戰以轉移民眾視線，由特朗普無理地指控新冠病毒起源在武漢、中國偷美國的技術及利益，到拜登對中國施加經濟制裁及大打台灣牌，更一直擴大北約東擴，誘發並拱火俄烏戰爭。這些都是理性學者及社會分析家批評政府的基調。

美國現政府針對中、俄有兩大自相矛盾的盲點。一是美蘇冷戰時期美國標榜美蘇之間是自由民主與獨裁之戰，但自上世紀90年代蘇聯解體，俄羅斯是一直以民主選舉出現的政府，怎可能被標籤是獨裁政權，還一直支持烏克蘭總統澤連斯基的宣揚方式，把俄烏戰爭說成是烏國為西方民主對抗獨裁的聖戰？

二是面對中國，美國、北約國家及日本、南韓都強調中國的社會制度是異於西方的獨裁體制。不過，正正是尼克遜及基辛格當年拉攏中國對抗蘇聯，並夥同歐美國際及中、小企資本一同投資中國，利用中國的平價物質及人力資源；到中國發展至近年的較高經濟水平，更在中國市場銷售賺取巨大利潤。為何70年代美國放棄對中國的敵意，到如今中國社會政治更開放及市場經濟更自由，反而更敵視中國？

美國經濟學家Richard D. Wolff就指出，正因為歐美企業投資生產，使美國人民20多年來一直享受前所未有的廉價商品福利，美國連鎖大型超市沃爾瑪大量售賣中國產品，變成美國最多僱員的大企業，中國怎會是敵人？

目前美國不少經濟學專家及政治分析家擔心的是，政府以為以經濟制裁及科技封鎖中國，可以使中國經濟停滯或倒退，不過，後果更可能是中、美之間更敵對，中國科技發展步伐會更快，在更短時間內建立一個獨立於歐美之外的高科技競爭體系。最後，連同俄烏戰爭再升級，中、俄會走得更近，核戰的危機只會更大，然而核戰沒有贏家，美國社會的高度發展只會在核戰中損失更大！他們敦促和平協調美、中、俄的關係，這也是現今不少美國理性開明人士的訴求，更會在未來總統選舉中發酵！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻