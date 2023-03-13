教宗方濟各批獨裁　尼國總統下令關閉兩大使館

梵蒂岡消息人士周日（12日）表示，尼加拉瓜總統奧爾特加已下令將教廷駐尼加拉瓜首都馬那瓜大使館，以及尼加拉瓜駐梵蒂岡大使館關閉。

報道指，尼加拉瓜暗示此舉為中止外交關係。天主教教宗方濟各日前將尼加拉瓜政府與獨裁政權相提並論。梵蒂岡消息人士指出，儘管上述關閉使館之舉並不自動意味尼加拉瓜當局與教廷關係完全中斷，但是那是朝向這種可能的嚴肅步驟。

尼加拉瓜2018年爆發街頭抗爭，當局鎮壓異議人士，奧爾特加政府從那時候以來就日益遭到國際孤立。

對奧爾特加直言不諱批判的主教阿爾瓦雷茲（Rolando Alvarez）上個月遭依叛國、破壞國家完整、散播假新聞等罪名判刑逾26年。奧爾特加上月釋放逾200名政治犯，並將他們驅逐到美國。阿爾瓦雷茲當時拒絕登機與這些人一同離開尼加拉瓜，之後就遭到定罪。

在拉丁美洲新聞媒體上周於3月13日教宗上任10周年前夕刊登的訪談中，方濟各將阿爾瓦雷茲繫獄一事與1917年的共產主義獨裁和1935年的納粹德國領袖希特拉相提並論。