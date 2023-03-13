朝近月軍事活動頻繁 半島局勢再陷不隱

本年首3個月，朝鮮半島緊張局勢有增無減。北韓揚言大量生產戰術核武，試射洲際彈道導彈，並有多款新型武器亮相。美國及南韓則舉行大規模聯合軍事演習，美軍戰略轟炸機、核動力潛艇，頻頻在朝鮮半島亮相，以下為朝鮮半島近月軍事動向。

2022年12月31日至2023年1月1日●北韓向東部發射3枚及1枚短射彈道導彈，金正恩揚言要大量生產戰術核武。

2023年1月9日至13日●美韓軍事演習，模擬應對北韓大規模殺傷武器。

1月30日●美國國防部長奧斯汀訪問南韓。

2月1日●美軍B1B轟炸機、F22與F35戰機飛赴南韓，與韓軍聯合演習。

2月8日●北韓人民軍建軍75周年，11輛火星17洲際彈道導彈發射車亮相。

2月18日●北韓發射一枚火星15洲際彈道導彈，美韓同日空中演習，美軍B1B轟炸機亦有參與。

2月20日●北韓向東部海域發射兩枚短程彈道導彈，勞動黨中央委員會副部長金與正表明把太平洋當作靶場。

2月23日●北韓向東部海域發射4枚箭矢2型戰略巡航導彈，美軍核動力潛艇斯普林菲爾德號同日抵達南韓釜山。

3月3日●美軍B1B轟炸機與韓軍戰機聯合演習。

3月6日●美軍B52H轟炸機與韓軍戰機空中演習。

3月9日●北韓向黃海發射新型戰術制導武器。

3月12日●北韓發射兩枚戰略巡航導彈。

3月13日●美韓展開為期11日的「自由護盾」軍事演習。

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