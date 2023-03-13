美媒：華斡旋伊朗與海灣6國今年在京開峰會

美國《華爾街日報》周日（12日）披露中國斡旋沙特阿拉伯和伊朗重新建交的內幕，知情人士更指中國領導人去年12月到沙特首都利雅得出席地區峰會時，向與會阿拉伯國家領袖提出阿拉伯海灣國家和伊朗今年在北京舉行峰會，可能於今年稍後成事。

知情人士指，海灣合作委員會的6個成員國巴林、科威特、阿曼、卡塔爾沙特阿拉伯和阿聯酋，歡迎中方的峰會提議，沙特官員希望中國能利用經濟聯繫影響伊朗的行為，但沙特及其他海灣國家私下曾疑慮中國能否影響伊朗。在利雅得峰會後數日，中方向伊朗提到與阿拉伯國家開峰會的提議，惟北京在利雅得簽署的聯合聲明要求伊朗放棄有爭議海灣島嶼的擁有權，伊朗表明只有中方淡化聲明字眼，才會推進峰會。

伊朗其後派出副外長卡尼（Ali Bagheri Kani）到北京商討細節，要求北京在重返《伊朗核協議》談判中發揮更大角色，投資伊朗和支持伊朗貨幣里亞爾。作為交換條件，伊朗同意無條件下與沙特談判復交。至上周，中沙伊三方在北京舉行秘密會談，期間沒有使用英語談判，發言及相關文件都是使用阿拉伯語、波斯語或中文，反映中國正在增加的影響力。協議讓沙特和伊朗兩個月時間敲定復交細節，料兩國外長見面落實，伊朗與海灣國家的峰會將在此後召開。