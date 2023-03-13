英國增加對台出售潛艇技術及部件　華斥違一中原則

英國傳媒周一（13日）報道，英國去年批准出口予台灣的潛艇部件及技術大幅增加。中國外交部回應指，如報道屬實會嚴重違反一個中國原則，損害中國主權和安全利益，破壞台灣海峽和平與穩定。中方對事件高度關注及堅決反對，促請英國不要向台灣當局提供軍事支援。

報道引述英國國際貿易部數據，指去年首9個月批准向台灣出口的潛艇部件及技術，總值1.67億（英鎊，下同‧約15.7億港元），高於過去6年總和。數據顯示，英國共批出25項出口許可證，當中包括ML9及ML22。前者涵蓋戰爭船隻、海軍特種裝備、配件、部件及及其他水面艦艇。後者包括研發、生產、操作、安裝、維修保養、軟件修復等技術。有知情英國國會議員及前官員認為，事件象徵英國支持台灣的意願增加，批准出口許可證等於為台灣加強軍事建設開綠燈。

英國政府發言人表示，英方長期以來一直根據具體情況，批准出口受管制物品予台灣，有關申請符合武器及軍民兩用物品的出口規定。台灣於2017年宣布自行建造潛艇後，英國於2020年批准對台出口總值8,700萬（約8.19億港元）潛艇部件及技術，但翌年減至不足900萬（約8,470萬港元），2017年數值僅3.1萬（約29.2萬港元），2016年則為零。