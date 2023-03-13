韓軍：朝潛射巡航導彈　或可配備核彈頭

潛艇是北韓近年其中一個重點發展的武器系統，至今成功研發潛射彈道導彈及潛射巡航導彈。南韓軍方分析認為，北韓利用潛艇發射巡航導彈旨在擴充發射平台，迴避美國及南韓的攔截系統，戰略巡航導彈暗示可能配備核彈頭。

南韓聯合參謀本部周一（13日）表示，北韓公布的戰略巡航導彈發射參數與韓方掌握有些出入，並認為這款導彈尚未實戰部署，目前處於初期階段的試射。至於是否可以搭載核彈頭，韓方指前提是必須實現核彈頭小型化，現時正在分析是否可行。南韓軍方相關人士向韓聯社表示，空軍24小時防空雷達可以探測及攔截朝方潛射巡航導彈。

韓聯社引述軍事專家指，北韓致力增加發射平台，其中一個簡便的方法是在潛艇發射巡航導彈。根據朝中社公開的照片，戰略巡航導彈離開水面後沿斜線而非垂直飛行，所以推測發射平台是魚雷發射管，而不是常見於搭載彈道導彈的垂直發射管。

南韓總統尹錫悅上周五（10日）前往慶尚南道昌原市鎮海基地，登上該國首艘彈道導彈潛艇島山安昌浩號，聽取潛射彈道導彈現況及潛艇作戰流程匯報。該艦排水量3,000噸，設有6個垂直發射管搭載潛射彈道導彈，型號相信是玄武4-4型，射程500公里。