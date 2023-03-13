大江健三郎畢生提倡和平　以反戰護憲言論見稱

大江健三郎曾到訪南京大屠殺紀念館。（Getty Images圖片）

日本文豪大江健三郎以88歲之齡逝世，生前致力反戰及反核，近年亦積極開腔反對修憲。大江的思想反映在文學作品中，一生最大成就就是在1994年獲得諾貝爾文學獎。以下是大江的生平回顧。

1935年1月31日●在愛媛縣大瀨村（現稱為內子町）出生。

1954年●考入東京大學。

1957年●在《東大新聞》中連載《奇妙的工作》，正式開展作家生涯。

1958年●憑小說《飼養》奪得芥川文學獎。

1960年●與電影導演伊丹萬作的長女由佳里結婚。

1963年●兒子大江光出生。

1964年●小說《個人的體驗》得到新潮社文學獎。

1965年●《廣島札記》出版，成為大江經典作品之一。

1967年●《萬延元年的足球隊》獲頒谷崎潤一郎獎。

1970年●《沖繩札記》出版。

1973年●出版長篇小說《洪水湧上我的靈魂》，獲野間文藝獎。

1975年●為聲援被南韓軍政府鎮壓拘禁的詩人金芝河，大江發起絕食行動。

1982年●《聽雨樹的女人們》獲授讀賣文學獎。

1994年●榮獲諾貝爾文學獎，成為第二位得獎的日本人。

2004年●聯合創立「九條之會」，擁護和平憲法及反對修改憲法第九條。

2005年●右翼團體、二戰日軍指揮官與遺族就《沖繩札記》內容提訴。

2006年●應中國社會科學院邀請，在中國多處巡迴演講，及到訪南京大屠殺紀念館。

2009年●與中國作家莫言等人到台灣參與學術研討會。

2011年●《沖繩札記》訴訟結束，法院駁回右翼團體稱大江毀謗二戰日軍的指控。

2019年●出版《大江健三郎小說全集》。

2021年●將親筆原稿寄託予東京大學。

2023年3月3日●因衰老去世。