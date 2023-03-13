澳洲建核潛艇艦隊　總理稱獲鄰國理解

美國總統拜登、英國首相辛偉誠、澳洲總理阿爾巴內塞當地時間周一（13日）在加州聖迭戈會面，公布澳洲建立核動力潛艇艦隊的詳情。阿爾巴內塞稱，已經就此事向鄰近亞洲國家匯報；澳洲傳媒指核潛艇計劃有望創造兩萬個職位。

阿爾巴內塞周日（12日）在聖迭戈與辛偉誠會面後見記者，表示有向區內其他國家領袖解釋澳洲的立場，聲稱對方理解為何澳洲要配備核潛艇。他指2021年締結美英澳三方安全夥伴關係後，東南亞國家以為核動力潛艇意味配備核武，所以需要主動澄清及說明。中國反對美英兩國向澳洲轉移核推進技術，質疑違反《不擴散核武器條約》。

澳洲傳媒周一報道，政府模型顯示核潛艇計劃未來30年將在澳洲創造大量職位，其中8,500個與建造核潛艇有關。阿爾巴內塞上周六（11日）形容，這個屬於澳洲歷來最昂貴的國防項目是關於職位及製造業，並點名提到南澳省阿德萊德與西澳省將最受惠。

綜合此前報道，澳洲核潛艇計劃將分為多個階段，包括澳洲向美國採購現役維珍尼亞級攻擊核潛艇，之後與英國合作研發新一級採用英方設計、美方技術的核潛艇。美國也將每年派遣核潛艇訪問澳洲，並計劃以西澳省作為核潛艇前沿部署的基地。