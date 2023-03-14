前拳擊手殺人案疑點重重　日高院下令重審

現年87歲的日本前職業拳擊手袴田巖近60年前因為謀殺罪名被判處死刑，服刑48年後於2014年獲釋，是全世界服刑時間最長的死囚。日本高等法院周一（13日）下令重審這宗知名的「袴田巖案」。

經歷法庭短暫審理後，袴田巖的委任律師團步出日本高等法院，展開寫着「再審開始」的標語，支持者爆發歡呼。長年來持續為弟弟奔走、如今高齡90歲的袴田巖姐姐秀子（音譯）表示：「我等了57年，這一天終於到來了。我肩上的擔子終於卸下了。」

袴田巖被控在1966年殺死任職的麵豉廠老闆橋本藤雄及橋本的妻子、以及兩人的長男及次女，1968年被以強盜殺人罪判處死刑。他原先否認犯案，但隨後認罪。他之後宣稱在審訊期間遭到警方嚴刑逼供，迫不得已認罪。袴田巖嘗試撤銷自白但無效，日本最高法院1980年確定他的死刑判決。

經過多年纏訟，靜岡地方法院認為當年證據恐有偽造的可能性，於2014年決定再審此案，並將袴田巖釋放。然而，東京高等法院4年後推翻地院判決，案子上訴至最高法院。最高法院於2020年發回高院重審。

袴田巖被定罪的關鍵證據是多件沾有血漬的衣物，卻是在案發超過1年後才在味噌桶裏被發現。支持者表示，那些衣物大小與袴田巖的身形並不脗合，且考量已經過的時間，衣物上的血漬太過鮮明。DNA鑑定結果發現，袴田巖和衣物及血漬均無關連。

東京高等法院審判長大善文男周一對證據衣物的可信度表示懷疑。大善文男指，根據辯護方提供的實驗結果，從專家的意見和科學推斷，血漬在味噌裡浸泡1年以上後就會消失，因此對袴田作案時穿這些衣物抱持合理懷疑。他又表示，不能否認在事發很長一段時間後，這些衣物被第三者藏在桶中的可能性，搜查機關介入的可能性極高。