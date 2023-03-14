英指華挑戰世界秩序　辛偉誠：將保持警惕

英國在周一（13日）公布的更新版外交政策框架中，形容中國對世界秩序構成劃時代的挑戰。首相辛偉誠表示，中國的價值觀與英國截然不同，對世界秩序構成挑戰，英方會保持警惕，捍衞價值觀及保護自身利益，並嚴肅應對中方帶來的挑戰。

英國新版的《綜合評論》（The Integrated Review），對北京和莫斯科採用的措詞和立場，較兩年前的第一版強硬。《綜合評論》第一版將中國描述為「系統性競爭對手」；更新版則指「中國在共產黨的領導下構成了劃時代的系統性挑戰，對英國政府政策的幾乎所有領域，及英國人民的日常生活都構成影響」。

此外，英國在《綜合評論》第一版並沒提到台灣，但在更新版的《綜合評論》中直接提及台灣，指中國「透通過巨額投資，追求快速和不透明的軍事現代化，將南海存有爭議的島嶼軍事化，並拒絕放棄使用武力來實現對台灣的目標」。不過，英國政府未有把中國描述為威脅，而且《綜合評論》表明傾向於與北京增進合作與理解，並承認中國具有強大的經濟實力。

在美國加州訪問的辛偉誠受訪時，被問到是否應禁止英國所有政府設備安裝中國短片平台抖音國際版TikTok，辛偉誠拒絕評論事件，僅表示非常重視政府設備的安全，以及正關注盟國舉動。他又指，英國是全球國防開支最大的國家之一，也是歐洲國防開支最大的國家之一，而這種情況將持續下去。