男子創街道圖書館　冀重燃兒童喜愛紙本書

電子科技日益發達，即使電子書出現，仍有不少閲讀愛好者對紙本書情有獨鍾。澳洲傳媒周二（14日）報道，當地一名男子早年為讓兒童重拾對書籍的熱愛，創辦了一個名為「街道圖書館」的項目，從剛開始全國只有30個圖書館，至今已累計4,500個，成功吸引愈來愈多民眾參與借閲書本或建造圖書館。

尼克·洛（Nic Lowe）約10年前從美國旅行期間所見所聞獲得靈感，返回澳洲便創辦了街道圖書館項目。該項目主要是在房屋外或公共場所的防風雨箱中，擺放社區成員可借用或捐贈的書籍。尼克·洛認為這能促進社區團結，更可讓兒童遠離電子器材，享受閲讀的樂趣，同時是一眾書迷結識志同道合人士、尋找和回收書籍的好去處。

該項目從2015年起實行，廣受各個社區的居民歡迎，至疫情期間更愈發多人參與在內。其中坎貝爾（Denise Campbell）便於2020年在昆士蘭省赫維灣建立街頭圖書館，讓其他因疫情無法到圖書館閲讀的人能得到慰藉；諾埃琳（Noelene Dwyer）及德懷爾（Greg Dwyer）也在去年建立圖書館，稱這有助營造社區精神，不少借閲書本的居民會在書櫃上放置小禮物，作為答謝。