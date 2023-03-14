疑監視南海　美RQ4無人機首部署新加坡

美國《防務新聞》周一（13日）報道，美國空軍今年開始在新加坡以輪換的方式部署RQ4環球鷹（Global Hawk）無人機，目前主要在夜間展開飛行任務。分析認為這款高空飛行的無人監視機，協助美方全方位監控南海有主權爭議的島礁。

這是外界所知環球鷹無人機在新加坡首次行動部署，它2018年及2022年曾經飛抵當地出席航空展。報道指，這款由美國軍火企業諾斯諾普格魯曼研發的無人機，今年1月開始多次被目睹現身樟宜空軍基地，消息指它今年3月初仍然從當地執行任務。

新加坡國防部證實，根據與美國1990年簽署的諒解備忘錄，新加坡協助環球鷹無人機在當地短期部署；美國太平洋空軍或美國駐新加坡大使館暫未置評。由於它滯空時間超過34小時，意味它夜間起飛後，翌日整個白天都在空中，晚上才返抵基地。

值得留意的是，環球鷹無人機部署新加坡正值美國海軍尼米茲號航空母艦打擊群、馬金島號兩棲戰備群在南海活動，未知它們有否展開聯合演習或行動。美國海軍也以輪換的方式，在新加坡前沿部署瀕海戰鬥艦及P8海神（Poseidon）海上巡邏機。