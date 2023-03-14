美轉移潛艇推進技術　專家憂致核擴散

美英澳三國研發核潛艇的最大爭議之處，是美國相隔65年再次轉移海軍核推進技術。三方承諾澳洲不會生產核燃料，也不會提煉濃縮鈾或對乏燃料再處理，但專家憂慮造成雙重標準，令其他有不軌企圖的國家利用漏洞研發核武。

美國卡內基國際和平基金會核專家阿克頓（James Acton）表示，《不擴散核武器條約》沒有禁止非核武國建造或操作核動力艦艇，但國際原子能機構（IAEA）在實際情況下無法保障監督海軍反應堆，所以IAEA《全面保障監督協定》容許非核武國以用於「非禁止軍事活動」為由，把核材料從IAEA保障監督範圍移除。澳洲宣布建立核潛艇艦隊前，全球只有核武國及《不擴散核武器條約》非簽約國擁有海軍反應堆。

阿克頓直言這個漏洞一直有被非核武國利用的風險，伊朗2018年曾經通報IAEA計劃未來建造海軍核推進系統，為日後把核材料從IAEA保障監督範圍移除製造藉口；一旦成事勢必遭國際社會強烈反對。他不擔心澳洲有意研發核武，反而憂慮該國把核材料從IAEA保障監督範圍移除，在國際間遇到的反對聲音不強烈而開壞先例，變相令其他有更「惡毒」目標的國家日後作出相同舉動時，只會面對程度輕微的抵制。

美英澳三國周一（13日）發表聲明，承諾澳洲是非核武國，既沒有也不謀求獲得核武，除非進一步化學加工，否則獲得的核燃料不能夠用於製造核武，這種處理需要澳洲既未擁有也不尋求的設施。美國及英國將向澳洲提供完整、已經焊接的潛艇動力裝置核材料，在壽命周期毋須添加燃料。澳洲也承諾在本國管理核潛艇計劃產生的放射性廢物，包括乏核燃料，阿克頓對美英兩國沒有同意收回澳洲的乏核燃料感到失望。