澳洲棄採購法國潛艇　夥美英成本風險高

澳洲拍板決定在美國及英國協助下組建核潛艇艦隊，分析認為這個軍事項目屬於高成本、高風險，相比原本向法國採購12艘常規潛艇的計劃，如今獲得更少的新潛艇，成軍日期亦進一步延後。美國及英國亦面對不同的戰略風險。

美國卡內基國際和平基金會核專家阿克頓（James Acton）表示，澳洲需要由零開始建立核潛艇工業基礎及安全操作能力，假如沒有取消法國常規潛艇採購合約，澳洲最快2030年代初期就獲得能力非常好的新潛艇，但如今新建的核潛艇最快2040年代初期交付。英國下一代核潛艇計劃SSNR將改為與澳洲共同研發的AUKUS級核潛艇，兩國合作可以減少成本，但要是澳洲的計劃「難產」，將為英方帶來連鎖反應。

對美國而言，不論向澳洲出售二手或新建的維珍尼亞級核潛艇，都需要得到大量投資快速擴大建造核潛艇的能力，否則核潛艇艦隊規模無法滿足戰略需要，同時應對「潛艇大戶」中國及俄羅斯。美國企業研究院研究員庫珀（Zack Cooper）稱，核潛艇是美國對中國的最大不對稱優勢，卻在局勢關鍵時刻向澳洲轉讓3艘至5艘；又指澳洲引入的核潛艇不多，配備兩款型號的核潛艇將大幅增加操作成本及複雜性。

澳洲陸軍退役少將瑞安（Mick Ryan）形容，核潛艇的設計、建造、操作比太空穿梭機更複雜及更昂貴，就算它們在現今是極為先進，亦可能在2030年代至2040年代被屆時出現的新技術輕易探測及攻擊，對能否保證澳洲研製的核潛艇2040年代面世時，新興探測技術及下一代無人潛艇不會削減它們的有效性提出疑問。他指政府需要進行大量游說工作，說服國民這個金額龐大的軍事項目，是有最佳回報的投資。