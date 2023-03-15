長命熱帶氣旋吹襲　至少190人喪生

長命熱帶氣旋弗萊迪（Freddy）去而復返，一個月內兩度襲擊非洲南部，馬拉維當局周二（14日）表示，風暴在該國造成190人喪生。

馬拉維商業中心布蘭泰爾（Blantyre）一帶受災最嚴重，洪水和大雨造成道路和橋樑受損，妨礙了救援工作。災害管理事務部表示，馬拉維的死亡人數在一天內由99人增至190人，仍有37人失蹤，另外有584人受傷。

根據聯合國世界氣象組織（WMO）資料，弗萊迪是南半球有史以來最強的風暴之一，可能成為壽命最長的熱帶氣旋。弗萊迪上周六（11日）侵襲鄰國莫桑比克中部，吹翻建築物的屋頂，並在港口基利曼（Quelimane）周圍造成大範圍水浸，接着朝內陸的馬拉維移動，降下豪雨引發土石流。佛萊迪在莫桑比克帶來的破壞和生命損失程度還不清楚，因為受影響的若干地區電力和電話訊號依舊中斷。

馬拉維總統府聲明指，總統查克維拉（Lazarus Chakwera）周二宣布，包括商業中心布蘭泰爾在內的幾個南部地區進入災難狀態，政府已對這場天災展開應變措施，同時呼籲國際為受災家庭提供救濟援助。弗萊迪於2月6日在澳洲西北部海域產生，至今已逾一個月。