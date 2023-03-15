汕頭知名橄欖菜生產環境似垃圾堆　監管局查封產品

橄欖菜是廣東潮汕地區的風味小菜，一直以來以獨特的風味備受歡迎，在香港亦廣受歡迎。然而，內地傳媒周三（15日）調查踢爆知名醃橄欖菜品牌「玉蕾橄欖菜」在廣東汕頭的製作過程髒亂不堪，把芥菜隨意堆放在路邊並浸入泥水中，接近腐壞，傳出臭味，用木棍攪開後可見蒼蠅在芥菜上方飛。汕頭市市場監管局及汕頭市龍湖區市場監督管理局周二（14日）晚已到玉蕾等涉事企業查封大批懷疑有問題醃製菜，並承認市場監管部門存在監管不到位的情況，會加大監管執法力度，規範企業的生產。

由於欠缺相應的行業標準和監管，多年來以生產企業的產品標準作為質量控制依據，導致產品質量參差不齊，內媒記者於今年1月28日到汕頭市龍湖區龍華街道南社村視察，發現路邊有一堆用紅布半掩的綠葉菜浸在混有泥土的雨水中，更混雜即棄飯盒、煙頭和膠袋，不少菜葉已經發黑，傳出腐臭味，上方有蒼蠅飛。附近散落不少土塊、膠袋、布匹等雜物，內媒直指「更像是一處垃圾傾倒點」，惟村民指這堆菜不是垃圾，而是屬於知名「玉蕾橄欖菜」廠房的，是製作橄欖菜的原料芥菜葉。

3日後，上述芥菜葉仍然堆積在地上，用木棍攪開有蒼蠅飛出，而村民指「還是半成品」。到2月3日，工作人員操作挖掘機把地上的芥菜搬運到剷車，再運至倉庫。倉庫中有數個大大小小的水泥醃製池，部分已經密封，頂部鋪滿厚厚的鹽，芥菜運進倉庫後就倒入空池。有工作人員直言：「全天下都這麼做，放這裏是瀝乾水分。」內媒記者詢問玉蕾廠區的辦公室，倉庫門口堆積蔬菜的用途是甚麼，對方直指那些是芥菜，是用來製作做橄欖菜的。

在調查期間，內媒隨機從6間醃製菜工廠收集9款產品，送至第三方專業檢測公司進行質量檢測。結果顯示，送檢產品中有8款檢測出二氧化硫殘留量超標，其中最嚴重的一款二氧化硫殘留值超出限定值5.3倍。

周二晚上9時，數十名汕頭市及汕頭市龍湖區市場監督管理局工作人員到玉蕾等涉事企業進行取證調查，並公開執法過程。調查人員在涉事企業清點貨物，隨後貼上封條，第三方檢測公司則負責取樣檢驗，料15個工作日有結果。當局將全面排查醃製菜生產流通環節，防止問題產品流入市場，電商平台已下架玉蕾橄欖菜等產品。