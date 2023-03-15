前年全國仇恨犯罪破萬宗　創逾30年新高

美國聯邦調查局（FBI）周一（13日）公布數據，顯示全國仇恨犯罪於前年增至10,840宗，較2020年的8,263宗增加31%，創下FBI自1990年開始搜集同類數據以來新高。

FBI把仇恨犯罪定義為全部或部分對種族、宗教、殘疾、性取向、種族、性別或性別認同偏見為動機的刑事犯罪。報告指出，基於單一偏見引發的仇恨犯罪有10,530宗，涉及12,411名受害人，其中64.5%因種族、民族或血統而受到針對，最多受害者是黑人，達3,277宗，增幅14%。針對亞裔的犯罪飆升167%至746宗，針對白人事件上升27%至1,107宗。

此外，有15.9%個案與性取向有關，受害者包括男同性戀者及性小眾人士，還有14.1%的人因宗教信仰受到攻擊，當中過半是猶太人。基於多重偏見引起的仇恨犯罪有310宗，涉及410名受害人。助理司法部古普塔（Vanita Gupta）表示，司法部致力與各州和地方執法部門合作，以增加向FBI報告仇恨犯罪的統計數據，司法部將動用各種方式和資源打擊所有基於偏見的暴力行為。

加州州立大學聖貝納迪諾分校仇恨與極端主義研究中心主任萊文表示，仇恨犯罪高企代表現時所處的可怕的新時代。他又指，中心綜合整理的初步警方數據表明，去年美國主要城市的仇恨犯罪持續增加。