曾危險驅逐挪威反潛機　蘇27戰機譽為空中手術刀

蘇27戰機是蘇聯時期由蘇霍伊設計局研製的雙引擎、全天候、重型戰鬥機，講求長航程、大載彈量及重視操控靈活，以對抗1970年代開始服役的美國F15戰機。蘇27服役初期在巴倫支海上空以危險及精準動作，驅逐挪威反潛機而成名大噪，獲得巴倫支海空中手術刀之稱。

在1987年9月13日，挪威海軍一架P3B反潛機於巴倫支海中立水域，監視一艘蘇聯軍艦時，一架蘇27戰機奉命驅趕，機師辛巴爾大尉突然減速後加速從P3B機腹下方通過，用後垂直尾翼劃破P3B右邊機翼靠外的引擎，導致引擎停止。P3B隨即失去動力，一分鐘內急墜3,000米而被迫返航。辛巴爾把距離控制得十分精準，稍向下會擦肩而過，稍向上則戰機會遭P3B引擎螺旋槳切開或撞毀，他事後受到停飛處分並調離前線。除了俄羅斯外，中國、烏克蘭、哈薩克斯坦等國，均裝備蘇27戰機。

俄羅斯的蘇27戰機雖年事已高，但在俄烏戰爭期間仍有出動。英國皇家空軍一架RC135偵察機去年9月29日在黑海國際空域巡邏時，曾遇上兩架蘇27戰機，其中一架蘇27發射導彈至英軍偵察機附近位置。惟英方認為，事件並非俄方有意讓局勢升溫，而是技術故障所致。