郭文貴涉嫌欺詐網上追隨者逾10億美元　在紐約被捕

流亡美國的內地商人郭文貴因涉嫌策劃詐騙陰謀合共騙取網上追隨者超過10億美元（約78億港元），周三（15日）在紐約被捕，遭美國司法部控以11頂罪名，包括合謀電訊欺詐、銀行欺詐，證券欺詐及洗錢等罪名，各項控罪一旦罪成將面臨最高20年監禁。郭文貴的律師未回應事件。

起訴書指，52歲郭文貴被指控用偷來的錢中飽私囊，包括為自己和他的親人購買一座5萬平方呎的豪宅、一輛價值350萬美元（2,730萬港元）的法拉利、兩張3.6萬美元（約28萬港元）的高級床墊，及為一艘郭文貴親人名下價值3,700萬美元（約2.89億港元）的豪華遊艇融資。起訴書指，郭文貴涉嫌於2020年4月20日至同年6月2日左右，向5,500多名投資者出售價值約4.52億美元（約35.3億港元）的GTV Media Group, Inc.（GTV）普通股。此外，他亦涉嫌與金融顧問余建明（Kin Ming Je）合謀透過「喜馬拉雅農場」項目，騙取受害人超過約1.5億美元（約11.7億港元）資金。兩人挪用上述部分資金，其中約230萬美元（約1,794萬港元）用作支付上述豪華遊艇的保養費用、1,000萬美元（約7,800萬港元）存入了余建明或其配偶的私人銀行戶口等。

起訴書另提及，郭文貴與余建明及其他具名及不具名人士也涉嫌以欺詐手段，誘使郭文貴追隨者把額外資金轉移到一個名為「G|CLUBS」的網上會員俱樂部，獲得受害人約2.5億美元（約19.5億港元）資金。最後，郭文貴及余建明等人亦涉嫌通過加密貨幣平台「喜馬拉雅交易所」（Himalaya Exchange），取得受害人約2.62億美元（約20.4億港元）。

除了郭文貴在紐約被捕，余建明同日亦被控相同11頂罪名，另加一項妨礙司法公正罪名，目前在逃。郭文貴和余建明據報已挪用了數億美元的從欺詐獲得的資金，而紐約南區聯邦檢察官威廉斯（Damian Williams）則表示，在去年9月至今年3月期間，美國政府從21個不同的銀行帳戶中扣押了約6.34億美元（約49.45億港元），這是郭文貴涉嫌欺詐的收益，政府尋求沒收這筆巨款；執法部門在周三還扣押了郭文貴涉嫌使用欺詐所得購買的資產，包括一輛林寶堅尼名車。