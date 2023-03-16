【東方日報世界視線】美製造民族仇恨　荼毒破壞前蘇聯

蘇聯解體30多年了，但影響未改。

一方面，俄羅斯繼承蘇聯，面對着美國西歐同樣的敵對，俄羅斯仍有被西方進一步肢解消滅的機會。由此而激發起普京代表的反抗，俄羅斯被迫向蘇聯回歸，回歸至蘇聯代表的對抗西方的政治、經濟與意識形態，重新歌頌二次大戰時的衞國戰爭，肯定10月革命以來的歷史。

另一方面，蘇聯瓦解，眾多周邊國家獨立，但它們都有着龐大的俄羅斯裔人口和至少幾十年共同的語言文化、教育、政治和社會體制。獨立後，來自西方的震盪式療法沒法完全改變，經濟長期衰退更使國內人民，不管俄裔與否，均懷念蘇聯時期的安穩生活。這與蘇聯瓦解後，前蘇聯和東歐各地政權與精英全面美國化，移民美國西方大不相同，也構成這些新獨立國家最大的社會政治矛盾。怎樣應對這樣的矛盾，左右着這些國家的發展前途。

烏克蘭是其中一個典型，且因地緣戰略因素，其國內矛盾更演變成俄羅斯與美國大衝突主因。獨立30多年後，烏分裂為親俄與親美，因而美國有機可乘，先是顏色革命，繼而是烏東衝突引發的戰爭。烏克蘭的情況同時見諸其他各國，波羅的海3國以驅逐俄裔居民來解決。格魯吉亞因地緣戰略作用而讓美國策動顏色革命，更在2008年出兵試探俄的反應，致大敗而回。俄只是支持其分離的兩地而沒佔領該國。若俄羅斯當時戰敗，內外高加索的形勢便大變，俄羅斯便失南翼防衞。

烏克蘭戰爭牽涉所及，摩爾多瓦從中立轉向親美，其中當然有美國的策動，目的不在摩爾多瓦這個貧窮小國，而是助烏抗俄。其分離的左岸地區，一如格魯吉亞的兩個分離共和國，也如烏克蘭東部，都是俄裔聚居地。在美國主導的恐俄反俄政策下，一是都屬支持俄羅斯的政治力量，甚至追求回歸俄。二是都成為美國扶植的新法西斯主義者最大敵人，要將之驅逐和滅絕。因新法西斯主義勢力的發展，這些前蘇聯國家西部各民族已不可能再團結和解。相類於美國在中東先後扶持的塔利班與伊斯蘭國，政治趨於極端。因而即使烏克蘭和格魯吉亞、摩爾多瓦等的政治衝突可解，美國製造出來的民族仇恨難以消除，美國勢力一日存在，這些國家的政治紛亂難免。

研究所所長 陳文鴻