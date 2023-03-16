美俄防長通電話談無人機墜毀　美強調續於國際法允許之地行動

美國國防部長奧斯汀周三（15日）表示，他當日就美軍MQ9無人偵察機周二（14日）在黑海國際水域墜毀一事，與俄羅斯防長紹伊古通電話，這是兩國防長自去年10以來首次通話。

通話後奧斯汀在記者會上重申，是俄軍戰機撞向無人機導致墮海，批評俄方在國際空域的行為危險、魯莽且不專業，強調美國將繼續在國際法允許的地方飛行和行動。奧斯汀聲言，俄方有責任以安全和專業的方式操作軍飛機，又說美方嚴肅對待任何令事態升級的風險，因此他認為美俄兩國保持溝通渠道暢通很重要，這樣將有助防止在將來出現誤判。

美國參謀長聯席會議主席米利周三亦表示，他計劃與俄軍總參謀長格拉西莫夫對話。米利表示，儘管俄方是故意攔截無人機，但目前仍未清想俄方是否故意令無人機墜毀，又指無人機很可能沉沒在900到 1200米深的水底中。

俄羅斯外長拉夫羅夫周三回應事件時稱，俄羅斯在對烏克蘭展開特別軍事行動後，已宣布在黑海的特定區域實施飛行限制，而美方無視相關限制，應被視為挑釁行為。他又警告，任何挑起美俄兩個核子大國對抗的事件，都會帶來非常嚴重的風險。