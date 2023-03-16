反退休改革示威持續　參眾兩院委員會就法案最終文本達共識

法國八大工會團體啟動第8輪全國罷工和集會，繼續反對政府的退休改革法案之際，參議院和國民議會（眾議院）的委員會舉行閉門會議，周三（15日）已就法案最終文本達成共識，預料最快可在保守派控制的參議院獲通過，最快會於周四（16日）表決。

不過，由於執政黨在國民議會無過半數控制權，法案能否同日在國民議會通過仍然成疑。總統馬克龍政府仍然可動用憲法第49條第3款，繞過國會強行通過法案，但勢將受到反對派和工會批評其認受性。法國政府發言人周三強調，該法案將繼續通過立法程序，尊重「憲法的所有規則」。

反退休改革法案的罷工仍然持續，工會稱第8輪罷工遊行全國有178萬參與。其中垃圾收集工人的罷工周三已踏入第10天，首都巴黎等城市街上堆積估計達7,000噸的垃圾，工人還要脅會持續罷工至下周一（20日）。由於過去的遊行中有示威者焚燒垃圾或向警方投擲垃圾，警方周三的遊行前下令清理遊行路線的垃圾。在巴黎，警方派出大批警力維持秩序，一批黑衣示威者在遊行期間襲擊商店，警方稱拘留至少20人。