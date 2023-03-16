千人罷工反對削地區頻道節目　BBC總經理信任度見底

管理欠妥的英國廣播公司（BBC）旗下大批記者周三（15日）上午11時開始罷工，抗議管理層計劃削減地區頻道節目製作，並在英格蘭裁減48名員工。罷工持續24小時，而BBC多個原定周三下午播放的節目需停播，員工表明之後會按章工作。工會組織指，合共約1,000名BBC記者響應罷工，他們對BBC總經理戴維（Tim Davie）的信心處於歷史最低，如果不能重啟談判，工會將討論擇日再罷工。BBC發言人表示對罷工感失望，強調已盡力減少影響。

約25名記者上午11時步出位於倫敦的BBC總部廣播大樓，手持標語牌和高叫口號要求停止削減開支、拯救地方新聞等。工會組織全國記者聯盟（NUJ）秘書、工黨前影子財相麥祖恩到場參與示威，他批評BBC破壞公共服務廣播的根基，強調罷工不是為了薪酬，而是要維護新聞專業和本地化，員工試過談判說服管理層未果，如今才被迫罷工。NUJ幹事西格特（Paul Siegert）形容，繼連尼加停職風波後，今次罷工再一次反映BBC管理層脫節，儘管未到要求戴維下台的地步，但他需要努力重獲員工信任。

BBC英格蘭地方頻道周三下午大部分新聞節目因罷工取消，改為播放紀錄片等，蘇格蘭、威爾士和北愛爾蘭地方節目不受影響。罷工當天正值財相侯俊偉公布春季預算，BBC相關報道或受影響。BBC本地頻道製作總監霍頓（Jason Horton）就罷工影響英格蘭廣播服務向觀眾致歉，強調會繼續接觸工會，盡力減少公司變動計劃對同事的影響。他已向本地頻道製作團隊保證，維持本地服務的整體投資和人員配備水準，但強調公司變動必不可少。